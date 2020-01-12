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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине предложили отметить "450-летие сожжения Москвы": "Славная дата"

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

На Украине предложили отметить
Фото: pixabay.com

Экс-депутат Верховной рады и глава «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в РФ организация) Рефат Чубаров призвал украинский народ отметить «450-летие сожжения Москвы».

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«3 июня 1571 года армия крымского хана Девлет-Гирея захватила и сожгла Москву. Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?», - спросил бывший депутат у общественности в Facebook.

При этом стоит отметить, что тот пожар считается одним из самых крупных в столице в 16 веке.

Подписчики с радостью поддержали  политика и даже предложили идеи для празднования. Так один из пользователей предложил установить памятник Девлет-Гирею в Киеве, а после «провести около него торжественный митинг», что заинтересует «украинских братьев».

Напомним, что в прошлом году Чубаров намеревался совершить поход на Крым и переименовать полуостров. 

БА

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