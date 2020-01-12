Иран и Украина решат вопрос о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофе

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12 января 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифа сообщил о переговорах между Ираном и Украиной по вопросу выплаты компенсаций семьям погибших при крушении украинского самолета в Тегеране.

В украинской авиакомпании рассказали о разбившемся самолете

«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», - сказал он.

Резаифар отметил, что разбившийся Boeing был застрахован, но страховка распространяется на авиакрушения по вине пилотов, а также «из-за того, что самолет врезался в гору».