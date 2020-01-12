Иран и Украина решат вопрос о компенсациях семьям погибших в авиакатастрофе

Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифа сообщил о переговорах между Ираном и Украиной по вопросу выплаты компенсаций семьям погибших при крушении украинского самолета в Тегеране.
«Учитывая тот факт, что эта авиакатастрофа был неординарной, обеим странам необходимо достичь урегулирования. Возмещение ущерба зависит от договоренностей Ирана и Украины», - сказал он.
Резаифар отметил, что разбившийся Boeing был застрахован, но страховка распространяется на авиакрушения по вине пилотов, а также «из-за того, что самолет врезался в гору».