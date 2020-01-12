Подруга Меган Маркл уверена, что принц Гарри отказался от родных из-за жены

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12 января 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: соцсети

Подруга Меган Маркл Джина Нелторп-Коун высказала мнение, что британский принц Гарри решил сложить с себя королевские полномочия из-за влияния супруги. По словам женщины, Маркл всегда была деловым человеком, для которого важно построить карьеру.

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«Это прекрасное время для нее, чтобы начать с того места, где она остановилась. И если это означает вытащить Гарри из королевской семьи в ее мир — «реальный мир», как она это ощущает, — пусть будет так», - считает Нелторп-Коун.

Она также отметила, что Меган всегда знала, кем является Гарри, однако не хотела задумываться об ответственности, которую несёт член королевской семьи. По словам Нелторп-Коун, Маркл желала лишь королевской славы без сопровождающих её обязанностей.