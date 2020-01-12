В Австралии сбросили тонны еды пострадавшим от пожара кенгуру

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12 января 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: twitter

скриншот записи Мэтта Кина

Тысячи килограмм продуктов питания для животных были сброшены с вертолетов в Новом Уэльсе. Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин сообщил о спасательной операции, которая была осуществлена из-за лесных пожаров, поглотивших часть Австралии.



Операцию назвали «Скальные валлаби» (так называется одна из пород кенгуру). Пожары уничтожили их еду. Выжившие животные могут погибнуть от голода

«Операция Rock Wallaby — сотрудники NPWS сегодня сбросили тысячи килограммов продуктов питания (в основном сладкий картофель и морковь) по всему новому Уэльсу», — написал Мэтт Кин в своем twitter.

Запись подкреплена фото, которое было сделано в вертолете. На снимке видны руки, вытряхивающие морковь из ящика.

Лесные пожары начались еще в августе, они до сих пор не потушены. Уже уничтожено больше 6 миллионов гектаров леса. Погибли 28 человек. Кроме того, сгорели около миллиарда животных.