Остров Бали попал в список мест, куда туристам не рекомендуют ездить в 2020 году

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12 января 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

Фото: Pixabay

Путеводитель Fodor’s составил список популярных у туристов мест в мире, куда по разным причинам пока что лучше не ездить. Причиной тому стали разного рода опасности, подстерегающие путешественников в популярных местах отдыха.

К взлёту готовы

Остров Бали в Индонезии в последнее время сильно замусорен. Поэтому власти ввели запрет на одноразовую пластиковую посуду. Местное правительство всё чаще высказывается о намерении ввести на острове туристический налог из-за большого наплыва туристов.

Калифорнийское побережье Биг-Сюр, ставшее популярным после выхода сериала «Большая маленькая ложь», стало небезопасным место. Здесь отмечается рост пожаров и заметно вырос уровень загрязнения окружающей среды.

В 900-летний храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже теперь попадут не все – из-за большого количества туристов власти ограничили число посетителей до 300 человек в день.

Опасной признали и гору Маттерхорн в швейцарских Альпах. Ехать туда не рекомендуется из-за таяния ледников и постепенного разрушения возвышенности, что небезопасно для туристов.