Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Остров Бали попал в список мест, куда туристам не рекомендуют ездить в 2020 году

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

Остров Бали попал в список мест, куда туристам не рекомендуют ездить в 2020 году
Фото: Pixabay

Путеводитель Fodor’s составил список популярных у туристов мест в мире, куда по разным причинам пока что лучше не ездить. Причиной тому стали разного рода опасности, подстерегающие путешественников в популярных местах отдыха.

К взлёту готовы

К взлёту готовы

Остров Бали в Индонезии в последнее время сильно замусорен. Поэтому власти ввели запрет на одноразовую пластиковую посуду. Местное правительство всё чаще высказывается о намерении ввести на острове туристический налог из-за большого наплыва туристов.

Калифорнийское побережье Биг-Сюр, ставшее популярным после выхода сериала «Большая маленькая ложь», стало небезопасным место. Здесь отмечается рост пожаров и заметно вырос уровень  загрязнения окружающей среды.

В 900-летний храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже теперь попадут не все – из-за большого количества туристов власти ограничили число посетителей до 300 человек в день.

Опасной признали и гору Маттерхорн в швейцарских Альпах. Ехать туда не рекомендуется из-за таяния ледников и постепенного разрушения возвышенности, что небезопасно для туристов.

ДВа

//картина дня

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Как выяснилось, на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили напали второй раз за два года. Первый случай произошёл осенью 2018-го и он не исключил…

//новости ан

Пиццу "Маргарита" лучше не заказывать в итальянских ресторан. Салат "капрезе" можно отведать в ресторане в Италии только в сезон помидоров. Ресторанный критик Джулии…

Когда врачи скорой приехали к месту трагедии, убившая мать омская школьница просила врачей помочь своему парню, а не матери. Соседи рассказали, что девушка кричала, что…

//новости ан

Московского полицейского уволили из-за случайных "обысков" в квартире высокопоставленной сотрудницы Генпрокуратуры. Из-за ошибки в документах оперативники при поддержке…

//новости ан

Внука кинорежиссера Никиты Михалкова, 20-летнего сына актрисы Анны Михалковой Андрея Бакова допросят после того, как 21-летнюю известную модель Ксению Пунтус нашли…

В омском травмпункте произошел скандал. Дежурный врач посреди смены отказался принимать пациентов и уволился. Он рассказал, что выпил, а потому и решил рубануть правду…

//новости ан

Директор школы-интерната в Курской области подозревается в краже у своих воспитанников 1,5 млн рублей. Согласно последней информации, речь идет о пенсиях по инвалидности…

Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть…

//новости ан

Певица Пелагея Ханова разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после нескольких совместных лет жизни. Артистка не хочет, чтобы все кому не лень обсуждали…

По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены…