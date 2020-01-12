СМИ: принц Уильям нарушил молчание после

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12 января 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sunday Times

принц Гарри и принц Уильям, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

СМИ сообщают, что британский принц Уильям впервые нарушил молчание после заявления своего брата Гарри и его жены о намерении отойти от королевских обязанностей и получить финансовую независимость.

Уильям, как утверждает издание The Sunday Times, признался в беседе с другом, что очень опечален сложившейся ситуацией. Внук королевы Елизаветы II подчеркнул, что всю свою жизнь принимал Гарри "в свои объятья", однако не может делать этого в дальнейшем. "Мы больше не вместе. И это очень грустно", – констатировал Уильям и добавил, что теперь может лишь поддерживать брата и его супругу.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании намерена завтра провести совещание по поводу решения Гарри и Меган.