Стало известно, в каком городе мира самый грязный воздух

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12 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

загрязнение воздуха, pixabay.com

Специалисты недавно провели исследование и составили список городов мира с самым грязным воздухом. Обновленные данные были опубликованы в воскресенье, 12 января, в Международном рейтинге AQI.

На первом месте в этом списке находится столица Боснии и Герцеговины Сараево. В первые дни января текущего года в городе был замечен опасный для человеческого здоровья индекс качества воздуха. Власти объявили "тревогу" и порекомендовали жителям и гостям Сараево закрыться в домах, не выходить на улицу без крайней необходимости и обязательно пользоваться специальными масками.

Ранее первую строчку этого рейтинга занимала столица Бангладеш Дакка.