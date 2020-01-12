Семь государств лишили права голоса в Генеральной ассамблее ООН

Семь государств, входящих в организацию Объединённых наций не смогут голосовать в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
В ведомственный санкционный список попали Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен. Долг этих стран превысил по размеру платёж за последние два года.
Крупнейшим донором ООН выступают США, чей взнос достигает 2,6 млрд долларов и превышает пятую часть бюджета организации, тем не менее, долг Соединённых Штатов перед ООН перевалил за 490 млн долларов.
В 2019 году членские взносы внесли 146 из 193 стран ООН, а 47 государств не погасили задолженность.