Семь государств лишили права голоса в Генеральной ассамблее ООН

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12 января 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Семь государств, входящих в организацию Объединённых наций не смогут голосовать в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

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В ведомственный санкционный список попали Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен. Долг этих стран превысил по размеру платёж за последние два года.

Крупнейшим донором ООН выступают США, чей взнос достигает 2,6 млрд долларов и превышает пятую часть бюджета организации, тем не менее, долг Соединённых Штатов перед ООН перевалил за 490 млн долларов.

В 2019 году членские взносы внесли 146 из 193 стран ООН, а 47 государств не погасили задолженность.