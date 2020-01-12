В прошлом году ущерб Китая от стихийных бедствий превысил $47,15 млрд

//В мире 13+

12 января 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

тайфун, Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com

В прошлом году прямой экономический ущерб Китая от стихийных бедствий составил более 327 млрд юаней (47,15 млрд долларов по текущему курсу). Об этом заявило Министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

За 2019 год природные катаклизмы унесли жизни около 900 человек. Не менее 130 млн жителей Китая находились в зоне повышенного риска, а также непосредственно ощутили на себе последствия землетрясений, оползней, тайфунов. Разрушены оказались свыше 126 тыс. зданий. Ущерб был нанесен сельскохозяйственным угодьям площадью 19,2 тыс. га.

Наиболее серьезным стихийным бедствием года считается сверхмощный тайфун "Лекима", который в начале августа обрушился на восточное побережье и северо-восток страны.