13 человек отравились угарным газом в чешском ресторане

В ресторане в городе Яблонец-над-Нисоу, расположенном на северо-западе Чехии, накануне вечером отравились угарным газом 13 человек. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи Михаэл Георгиев.

Предполагается, что причиной случившегося стало нарушение системы газового отопления в придорожном заведении. Врачи, прибывшие на место, зафиксировали повышенные показатели датчиков, которые измеряют уровень СО. В больницы города были незамедлительно доставлены 13 человек. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое – она помещена в гипербарическую камеру.



Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.