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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Британский посол прокомментировал свое задержание в Тегеране

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Британский посол прокомментировал свое задержание в Тегеране
Тегеран, pixabay.com

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр в воскресенье прокомментировал свое задержание в Тегеране. Дипломат сообщил, что пришел на поминальную службу в связи с крушением украинского самолета.

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Сотрудник дипмиссии подчеркнул, что не принимал участие в каких-либо демонстрациях, а посетил мероприятие, которое было заявлено как бдение в память о жертвах авиакатастрофы. Роберт Макэйр уточнил, что ушел через пять минут после того, как люди начали скандировать различные лозунги, а еще через полчаса его задержали.

"Арестовывать дипломатов это незаконно в любой стране", – добавил посол Великобритании в Иране.

ЕТ

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