Британский посол прокомментировал свое задержание в Тегеране

//В мире 13+

12 января 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Тегеран, pixabay.com

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр в воскресенье прокомментировал свое задержание в Тегеране. Дипломат сообщил, что пришел на поминальную службу в связи с крушением украинского самолета.

Сотрудник дипмиссии подчеркнул, что не принимал участие в каких-либо демонстрациях, а посетил мероприятие, которое было заявлено как бдение в память о жертвах авиакатастрофы. Роберт Макэйр уточнил, что ушел через пять минут после того, как люди начали скандировать различные лозунги, а еще через полчаса его задержали.

"Арестовывать дипломатов это незаконно в любой стране", – добавил посол Великобритании в Иране.