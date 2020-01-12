В Пентагоне беспокоятся из-за конкуренции со стороны России и Китая

Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен сделал заявление, которое свидетельствует о том, что он боится конкуренции со стороны России и Китая.

Джон Хайтен призвал внимательно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай и двигаться в том же темпе, что и "потенциальные противники".

Американская армия, по словам генерала, в настоящий момент находится "впереди по большинству параметров", но данное преимущество не будет иметь абсолютно никакого значения, если другие государства "движутся быстрее".