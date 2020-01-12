//В мире 13+
В Пентагоне беспокоятся из-за конкуренции со стороны России и Китая
12 января 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пентагон
//В мире 13+
12 января 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пентагон
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с журналистами заявил, что опасается последствий политики изоляционизма Соединенных Штатов Америки, которую проводит…
Общество
В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.
В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…
О том, как экс-министр обороны Анатолий Сердюков вышел из тени…
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В уходящем году в отечественной авиации свершилось достаточно много…
Представьте себе, в вашей семье есть несколько коммерческих компаний…
Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
Урожай ржи в России в 2019 году стал минимальным более чем за полвека. По данным Минсельхоза РФ, повышение цен на чёрный хлеб составит около…
Вокруг крымского сафари-парка львов «Тайган» и его создателя Олега Зубкова вновь разгораются страсти: волны сплетен, слухов и грязи со стороны…
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» назвала ряд анализов которые, по её мнению, абсолютно бессмысленны. Одним из первых…
Роструд заявил о внесении изменений в Трудовой кодекс поправок, связанных с правилами ухода работников в отпуск. Изменения коснулись сроков выплат…
Тысячи килограмм продуктов питания для животных были сброшены с вертолетов в Новом Уэльсе. Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин сообщил о спасательной…
Единственная спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, 21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде уехала из страны по политическим мотивам.
В воскресенье, 12 января, стало известно, что одного человека спасли из горящей квартиры в жилом доме на западе Москвы. Соответствующую информацию предоставили…
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина стала мамой в третий раз, подарив своему новому возлюбленному, баскетболисту Андрею Зубкову, сына. Для 27-летнего…
Составлен список популярных у туристов мест в мире, куда по разным причинам пока что лучше не ездить. Причиной тому стали разного рода опасности, подстерегающие…
Принадлежащему Порошенко телеканалу «Прямой» назначена внеплановая проверка. Ее проведет нацсовет по телевидению и радио. Утверждается, что поводом стали оскорбления…
Странный географический проект хотят создать в столице Марий Эл, городе Йошкар-Ола. Там анонсировали карту самых кошачьих мест России.
Фигурист Роман Костомаров, победивший на Олимпиаде в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой, опубликовал милое видео со своей мамой, женой, и детьми. Костомаров…
СМИ сообщают, что британский принц Уильям впервые нарушил молчание после заявления своего брата Гарри и его жены о намерении отойти от королевских обязанностей и получить…
Специалисты недавно провели исследование и составили список городов мира с самым грязным воздухом. Обновленные данные были опубликованы в воскресенье, 12 января…
Светский обозреватель, блогер Божена Рынски готовится к рождению первенца. Несколько месяцев назад вдова медиамагната Игоря Малашенко рассказала, что суррогатная мать…
Семь государств, входящих в организацию Объединённых наций не смогут голосовать в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации. Долг этих стран превысил…
Общество
Как выяснилось, на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили напали второй раз за два года. Первый случай произошёл осенью 2018-го и он не исключил…
В прошлом году прямой экономический ущерб Китая от стихийных бедствий составил более 327 млрд юаней (47,15 млрд долларов по текущему курсу). Об этом заявило Министерство…
В ресторане в городе Яблонец-над-Нисоу, расположенном на северо-западе Чехии, накануне вечером отравились угарным газом 13 человек. Об этом сообщил представитель службы…
В Курской области директор интерната воровала пенсии воспитанников с инвалидностью. По данным полиции, ущерб нанесён четверым ученикам на сумму более 1,5 млн рублей
Общество
Пиццу "Маргарита" лучше не заказывать в итальянских ресторан. Салат "капрезе" можно отведать в ресторане в Италии только в сезон помидоров. Ресторанный критик Джулии…
Общество
Когда врачи скорой приехали к месту трагедии, убившая мать омская школьница просила врачей помочь своему парню, а не матери. Соседи рассказали, что девушка кричала, что…
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр в воскресенье прокомментировал свое задержание в Тегеране. Дипломат сообщил, что пришел на поминальную службу в связи…
СМИ пишут о выписке из московской клиники актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этим данным нет. Якобы сейчас семья Заворотнюк хочет…
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Об этом свидетельствует информация, которая содержится в прогностической карте…
Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. По действующему законодательству нынешний президент Абхазии Рауль…
Общество
Московского полицейского уволили из-за случайных "обысков" в квартире высокопоставленной сотрудницы Генпрокуратуры. Из-за ошибки в документах оперативники при поддержке…
Танцы посреди проезжей части парализовали движение на улице Профсоюзной в Казани. Видео появилось в социальных сетях.
Днем в воскресенье, 12 января, стало известно о гибели мотогонщика в ходе седьмого этапа ралли-марафона "Дакар". Согласно последней информации, речь идет о гражданине…
Шоу-бизнес
Внука кинорежиссера Никиты Михалкова, 20-летнего сына актрисы Анны Михалковой Андрея Бакова допросят после того, как 21-летнюю известную модель Ксению Пунтус нашли…
Общество
В омском травмпункте произошел скандал. Дежурный врач посреди смены отказался принимать пациентов и уволился. Он рассказал, что выпил, а потому и решил рубануть правду…
Общество
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Глава Крыма пообещал «измором взять» подчиненных, которые не намерены работать семь дней в неделю по 24 часа ежедневно.
Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен сделал заявление, которое свидетельствует о том, что он боится конкуренции…
Происшествия
Полиция задержала жительницу Москвы, которая в ходе ссоры ранила ножом своего супруга. Соответствующую информацию в воскресенье, 12 января, предоставили в пресс-службе…
Практически все банки из топ-30 вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах. Эксперты считают, что финансовым учреждениям выгоднее предлагать потребителям банковских…
В мире
Премьер-министр Польши высказал свое мнение в отношении американских санкций к газопроводу "Северный поток-2". По его словам, для Польши "было бы лучше, чтобы…
Происшествия
Директор школы-интерната в Курской области подозревается в краже у своих воспитанников 1,5 млн рублей. Согласно последней информации, речь идет о пенсиях по инвалидности…
Общество
Ветеран боевых действий в Афганистане 53-летний житель Бишкека Сергей Дементьев купил в Симферополе квартиру и решил переехать в Крым. Но российское гражданство он не…
В мире
Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть…
В Якутии из-за аварии на подстанции "Майя" остались без электроснабжения жители пяти заречных улусов - Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский…
Шоу-бизнес
Певица Пелагея Ханова разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после нескольких совместных лет жизни. Артистка не хочет, чтобы все кому не лень обсуждали…
Тела троих человек, которые отправились в плавание на байдарках и пропали, были найдены в департаменте Сомма на севере Франции. Группа вышла из пункта назначения…
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По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены…
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что действия властей страны по борьбе с лесными пожарами признаны неэффективными . Работа властей, по его словам…
Армянская авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван – Тегеран – Ереван из соображений безопасности. Вышеуказанное заявление ранее сегодня распространила…
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37-летняя супруга артиста Игоря Николаева Юлия Проскурякова призналась, что в прошлом году пережила сильную депрессию. Женщина рассказала, как ей удалось с наименьшими…
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В промышленной зоне городского округа Сергиев Посад Московской области загорелся ангар с металлом. Площадь возгорания, согласно последней информации источников, достигла…
Что может быть проще, чем сварить макароны? Однако физики из США подошли к этому процессу с научной точки зрения и разобрались в сгибании спагетти во время приготовления…
Врач-диетолог Ирина Торопыгина перечислила продукты, которые способны существенно помочь в избавлении от лишних килограммов. Оказалось, что их можно найти почти в каждом…