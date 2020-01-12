"Лучше бы его не было", - премьер Польши высказал мнение по поводу санкций США к "Северному потоку-2"

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12 января 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал свое мнение в отношении американских санкций к газопроводу "Северный поток-2". Польский премьер считает, что санкции США вообще не помешают окончанию строительства "Северного потока-2". "Задержат, но не предотвратят", – подчеркнул Моравецкий.

Путин по итогам переговоров с Ангелой Меркель назвал новый срок запуска "Северного потока-2"



Он заявил, что для Польши "было бы лучше, чтобы строительство "Северного потока-2" и не начиналось", - передает радио sputnik.

Премьер-министр Польши высказался о "Северном потоке-2" после переговоров Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москве. Меркель заявила, что Германии и странам Европы крайне необходим этот газопровод и его необходимо достроить.