Елизавета II проведет с семьей совещание, посвященное внезапному решению принца Гарри и его жены

Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено внезапному решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть финансово независимыми.

Совещание запланировано на понедельник, 13 января. Соответствующую информацию предоставило Радио Sputnik, ссылаясь на британские таблоиды.

Отмечается, что это будет первая встреча членов королевской семьи после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем намерении отступить от королевских обязанностей и проводить больше времени в Северной Америке. Есть данные о том, что на совещании будут присутствовать Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Гарри.