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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Елизавета II проведет с семьей совещание, посвященное внезапному решению принца Гарри и его жены

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Елизавета II проведет с семьей совещание, посвященное внезапному решению принца Гарри и его жены
королева Великобритании Елизавета II, ALPR/AdMedia
Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено внезапному решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть финансово независимыми.
 
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Совещание запланировано на понедельник, 13 января. Соответствующую информацию предоставило Радио Sputnik, ссылаясь на британские таблоиды.
 
Отмечается, что это будет первая встреча членов королевской семьи после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили о своем намерении отступить от королевских обязанностей и проводить больше времени в Северной Америке. Есть данные о том, что на совещании будут присутствовать Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Гарри.
ЕТ

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