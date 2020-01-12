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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Во Франции нашли тела троих байдарочников, пропавших вчера

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Bleu

Во Франции нашли тела троих байдарочников, пропавших вчера
байдарки, pixabay.com
Тела троих человек, которые отправились в плавание на байдарках и пропали, были найдены в департаменте Сомма на севере Франции. Группа вышла из пункта назначения в минувшую субботу, 11 января.
 
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Под Севастополем утонули два человека

 
В водное путешествие отправились восемь человек. Через некоторое время группа разделилась – часть решила доплыть до коммуны Кайе-сюр-Мер. Один из членов компании, не дождавшись новостей от товарищей, сообщил спасателям об исчезновении байдарочников.
 
Минувшей ночью тела мужчин 46 и 47 лет и женщины 58 лет были найдены. Также из воды извлекли подростка, который получил переохлаждение.
ЕТ

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