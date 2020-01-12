Во Франции нашли тела троих байдарочников, пропавших вчера

Тела троих человек, которые отправились в плавание на байдарках и пропали, были найдены в департаменте Сомма на севере Франции. Группа вышла из пункта назначения в минувшую субботу, 11 января.

В водное путешествие отправились восемь человек. Через некоторое время группа разделилась – часть решила доплыть до коммуны Кайе-сюр-Мер. Один из членов компании, не дождавшись новостей от товарищей, сообщил спасателям об исчезновении байдарочников.

Минувшей ночью тела мужчин 46 и 47 лет и женщины 58 лет были найдены. Также из воды извлекли подростка, который получил переохлаждение.