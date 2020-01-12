Армянская авиакомпания отменила рейс в Иран из соображений безопасности

Армянская авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван – Тегеран – Ереван из соображений безопасности. Вышеуказанное заявление ранее сегодня распространила пресс-служба перевозчика.

Речь идет о рейсе AMW111/112, который должен был выполняться 12 января. Подчеркивается, что пассажиры могут поменять билеты в офисе авиакомпании.

Отметим, что Armenia Airways является единственной авиакомпанией, которая осуществляет регулярные рейсы в Тегеран из аэропорта "Звартноц", расположенного в столице Армении.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" был по ошибке сбит иранской стороной. Погибли 176 человек.