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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Армянская авиакомпания отменила рейс в Иран из соображений безопасности

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Армянская авиакомпания отменила рейс в Иран из соображений безопасности
аэропорт, pixabay.com

Армянская авиакомпания Armenia Airways отменила рейс Ереван – Тегеран – Ереван из соображений безопасности. Вышеуказанное заявление ранее сегодня распространила пресс-служба перевозчика.

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Речь идет о рейсе AMW111/112, который должен был выполняться 12 января. Подчеркивается, что пассажиры могут поменять билеты в офисе авиакомпании.

Отметим, что Armenia Airways является единственной авиакомпанией, которая осуществляет регулярные рейсы в Тегеран из аэропорта "Звартноц", расположенного в столице Армении.

Напомним, 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" был по ошибке сбит иранской стороной. Погибли 176 человек.

ЕТ

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