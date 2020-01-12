Власти Австралии признали неэффективность своих действий в борьбе с лесными пожарами

//В мире 13+

12 января 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что действия властей страны по борьбе с лесными пожарами признаны неэффективными. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC. Работа властей, по его словам, нуждается в тщательном анализе.

Почему так масштабно полыхают леса Австралии?

Моррисон отметил тяжёлую работу пожарных в борьбе с огненной стихией и сказал, что правительству надо быть более активным в решении проблемы лесных пожаров.

Кроме этого, премьер-министр Австралии объявил о публичном расследовании, которое установит эффективность действий власти страны в кризисной ситуации.

Ранее правительство Моррисона подверглось жёсткой критике со стороны австралийских граждан, которые считают, что власти недорабатывают в борьбе с пожарами, охватившими несколько австралийских штатов.

По данным австралийского правительства, с сентября 2019 года из-за лесных пожаров погибли как минимум 28 человек, среди которых один пожарный. Только в Новом Южном Уэльсе было разрушено более 2 тысяч домов.