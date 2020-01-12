Житель Аляски провел три недели на морозе без связи и выжил

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12 января 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

мужчина смотрит на северное сияние, pixabay.com

Сотрудники полиции американского штата Аляска рассказали о спасении местного жителя, который 23 дня провел на морозе. Речь идет о Тайсоне Стиле, который проживал в доме в отдаленной местности.

30-летний американец проживал примерно в 30 километрах от города Сквентена. От мужчины не поступало никакой информации в течение нескольких недель.

Вертолет полиции вылетел для проверки и обнаружил Тайсона Стила, который размахивал руками у временного укрытия. Он также протоптал на снегу сигнал SOS. Мужчина рассказал, что в середине декабря его дом сгорел. При отрицательных температурах он 23 дня жил без крыши над головой и каких-либо средств связи.