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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Зеленский: виновные в авиакатастрофе в Иране "не отвертятся"

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский: виновные в авиакатастрофе в Иране
президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Главы Украины и Ирана в рамках телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в крушении украинского Boeing в Тегеране в минувшую среду будут привлечены к ответственности.
 
Зеленский прокомментировал признание Ирана

Зеленский прокомментировал признание Ирана

 
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никто из виновных не отвертится". Политик также заметил, что в настоящий момент украинские эксперты находятся в контакте с представителями Ирана и устанавливают все обстоятельства случившегося.
 
Украинский лидер пообещал, что правительство страны окажет семьям погибших финансовую помощь и будет содействовать в получении компенсаций со стороны Ирана, авиакомпании и страховщиков.
 
Напомним, накануне Генеральный штаб вооруженных сил Ирана признал, что 8 января самолет Международных авиалиний Украины был сбит по ошибке. Погибли 176 человек.
ЕТ

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