Зеленский: виновные в авиакатастрофе в Иране

Главы Украины и Ирана в рамках телефонного разговора достигли договоренности, что все виновные в крушении украинского Boeing в Тегеране в минувшую среду будут привлечены к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никто из виновных не отвертится". Политик также заметил, что в настоящий момент украинские эксперты находятся в контакте с представителями Ирана и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Украинский лидер пообещал, что правительство страны окажет семьям погибших финансовую помощь и будет содействовать в получении компенсаций со стороны Ирана, авиакомпании и страховщиков.