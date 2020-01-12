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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин по итогам переговоров с Ангелой Меркель назвал новый срок запустка "Северного потока-2"

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]

Путин по итогам переговоров с Ангелой Меркель назвал новый срок запустка
Путин и Меркель, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал новый срок запуска газопровода "Северный поток-2".

Меркель призвала закончить строительство

Меркель призвала закончить строительство "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2" шло полным ходом, но из-за санкций США срок завершения реализации проекта был изменен.
11 января Меркель прилетала в Москву к Путину. Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе, затем продолжились с участием делегаций двух стран.

На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что, несмотря на санкции, газопровод "Сееврный поток-2" реально достроить, пр иэтом самостоятельно, без привлечения партнеров. По словам Путина,  окончание строительства газопровода сдвинется на несколько месяцев, и "в конце 2020 года или начале следующего он заработает", — уточнил российский лидер.

Путин и Меркель также обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер» от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в «нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

ИЧ

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