СМИ: власти США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

СМИ утверждают, что власти Соединенных Штатов Америки угрожают лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, которые были получены от продажи нефти.

Издание The Wall Street Journal, ссылающееся на источники в Багдаде, отмечает, что США в минувшую среду предупредили власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские войска выведут из страны.

Согласно последней информации, в публикации не уточняется, какая именно сумма хранится в настоящий момент на банковском счету.