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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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СМИ: власти США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

СМИ: власти США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
доллары, pixabay.com
СМИ утверждают, что власти Соединенных Штатов Америки угрожают лишить Ирак доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, которые были получены от продажи нефти.
 
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Издание The Wall Street Journal, ссылающееся на источники в Багдаде, отмечает, что США в минувшую среду предупредили власти Ирака, что те могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские войска выведут из страны. 
 
Согласно последней информации, в публикации не уточняется, какая именно сумма хранится в настоящий момент на банковском счету.
ЕТ

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