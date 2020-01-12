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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Трамп поддержал протестующих в Иране публикацией на фарси

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп поддержал протестующих в Иране публикацией на фарси
президент США Дональд Трамп, Alex Edelman/CNP/AdMedia
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувшую субботу, 11 января, на своей страничке в социальной сети Twitter поддержал протестующих в Иране на фарси – официальном языке Ирана.
 
Трамп считает, что власти Ирана не хотели наносить сильный ущерб США

Трамп считает, что власти Ирана не хотели наносить сильный ущерб США

 
Политик обратился к "давно страдающим, но храбрым иранцам" и отметил, что с самого начала своего президентства он "стоит с ними". "Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", – подчеркнул Трамп.
 
Глава США убежден, что иранское руководство "должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов.
 
Напомним, накануне сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, чтобы почтить память погибших в ходе крушения украинского самолета. Акция переросла в митинг, участников которого разогнала полиция города.
 
Напомним, в результате авиакатастрофы в минувшую среду погибли 176 человек.
ЕТ

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