Трамп поддержал протестующих в Иране публикацией на фарси

Политик обратился к "давно страдающим, но храбрым иранцам" и отметил, что с самого начала своего президентства он "стоит с ними". "Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью", – подчеркнул Трамп.

Глава США убежден, что иранское руководство "должно позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты" с мест протестов.

Напомним, накануне сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, чтобы почтить память погибших в ходе крушения украинского самолета. Акция переросла в митинг, участников которого разогнала полиция города.

Напомним, в результате авиакатастрофы в минувшую среду погибли 176 человек.