Пушков поставил диагноз Турчинову, обвиняющему РФ в трагедии с Боингом

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11 января 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Украине призвали наказать Россию за сбитый над Тегераном Боинг Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего Россию к ответственности за сбитый украинский самолет.

Ранее ответственность за произошедшую трагедию принял на себя КСИР, Иран уже принес извинения украинской стороне. Но Турчинову показалось странным, что Россия оказалась ни при чем в этом инциденте. По его мнению, Россия все равно виновата.

«Ни одному нормальному политику в голову не пришло обвинить Россию. А Турчинову пришло. Диагноз», - прокомментировал российский сенатор. Причем диагноз там, скорей всего, один: тотальная русофобия головного мозга.

Всему миру очевидно, что Россия не имеет отношения к гибели украинского Боинга. Страна-поставщик оружия не несёт ответственности за его использование. Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 11, 2020