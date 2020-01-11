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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пушков поставил диагноз Турчинову, обвиняющему РФ в трагедии с Боингом

, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков поставил диагноз Турчинову, обвиняющему РФ в трагедии с Боингом
Фото: соцсети

На Украине призвали наказать Россию за сбитый над Тегераном Боинг

На Украине призвали наказать Россию за сбитый над Тегераном Боинг

 Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего Россию к ответственности за сбитый украинский самолет.

Ранее ответственность за произошедшую трагедию принял на себя КСИР, Иран уже принес извинения украинской стороне. Но Турчинову показалось странным, что Россия оказалась ни при чем в этом инциденте. По его мнению, Россия все равно виновата.

«Ни одному нормальному политику в голову не пришло обвинить Россию. А Турчинову пришло. Диагноз», - прокомментировал российский сенатор. Причем диагноз там, скорей всего, один: тотальная русофобия головного мозга.

 

ЛЧ

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