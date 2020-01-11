Стажер NASA открыл планету, похожую на Татуин

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11 января 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NASA

Wolf Cukier, Twitter.com

Американский десятиклассник Вольф Кукер нашел в небесах планету, напоминающую Татуин из «Звездных войн». Находку школьника-стажера официально подтвердила NASA. В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы на Татуин

Вольф Кукер, учащийся средней школы Scarsdale в Нью-Йорке, летом прошедшего года проходил двухмесячную стажировку в Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте, штат Мериленд. Его первым заданием было изучение данных об изменении яркости звезд, собранные транзитным спутником наблюдения экзопланет в рамках проекта NASA Planet Hunters TESS citizen science.

«Я просматривал все данные, которые добровольцы отметили как затмение двоичной системы, и обратил внимание на сигнал из системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но данные не совпадали по времени. Оказалось, что это была планета», - рассказал юный первооткрыватель.

«Человеческий глаз чрезвычайно хорошо находит закономерности в данных, особенно – непериодические закономерности. А у алгоритмов возникают проблемы с этим типом сигналов», - объяснил научный сотрудник института SETI Веселин Костов.

В начале января на 235-м заседании Американского астрономического общества это открытие было представлено научной и широкой общественности. Система TOI 1338 находится в 1300 световых лет от Земли в созвездии Живописца и состоит из одной планеты и двух звезд, которые обращаются одна вокруг другой каждые 15 дней. «Это похоже на Татуин из «Звездных войн»: на каждом закате на небе появляются две звезды», - считает Вольф Кукер.