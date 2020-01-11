Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Стажер NASA открыл планету, похожую на Татуин

, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NASA

Стажер NASA открыл планету, похожую на Татуин
Wolf Cukier, Twitter.com

Американский десятиклассник Вольф Кукер нашел в небесах планету, напоминающую Татуин из «Звездных войн». Находку школьника-стажера официально подтвердила NASA.

В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы на Татуин

В лондонском аэропорту Хитроу появились рейсы на Татуин

Вольф Кукер, учащийся средней школы Scarsdale в Нью-Йорке, летом прошедшего года проходил двухмесячную стажировку в Центре космических полетов NASA имени Годдарда в Гринбелте, штат Мериленд. Его первым заданием было изучение данных об изменении яркости звезд, собранные транзитным спутником наблюдения экзопланет в рамках проекта NASA Planet Hunters TESS citizen science.

«Я просматривал все данные, которые добровольцы отметили как затмение двоичной системы, и обратил внимание на сигнал из системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но данные не совпадали по времени. Оказалось, что это была планета», - рассказал юный первооткрыватель.

«Человеческий глаз чрезвычайно хорошо находит закономерности в данных, особенно – непериодические закономерности. А у алгоритмов возникают проблемы с этим типом сигналов», - объяснил научный сотрудник института SETI Веселин Костов.

В начале января на 235-м заседании Американского астрономического общества это открытие было представлено научной и широкой общественности. Система TOI 1338 находится в 1300 световых лет от Земли в созвездии Живописца и состоит из одной планеты и двух звезд, которые обращаются одна вокруг другой каждые 15 дней. «Это похоже на Татуин из «Звездных войн»: на каждом закате на небе появляются две звезды», - считает Вольф Кукер.

ЛЧ

//картина дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

Политика

Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве неизвестный напал с ножом на жену муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. В тяжелом состоянии она госпитализирована в одну…

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Женщина безуспешно пытается увидеться…

//новости ан

Политики давно осваивают интернет пространство, и тем более, удивительно, что жаждущий славы и хайпа Виталий Милонов со сих пор не «оседлал» YouТube. И вот случилось чудо…

Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал слова украинского аналитика Юрия Романюка о «похоронах» черноморской эскадры российского флота, которая, по его мнению, находится…

//новости ан