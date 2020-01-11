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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Не нагулялись: полиция Польши отобрала ребенка у пьяных супругов из РФ

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Trojmiasto.pl

Не нагулялись: полиция Польши отобрала ребенка у пьяных супругов из РФ
Фото: скриншот

Польские полицейские задержали граждан РФ – мужа и жену, которые, едва держась на ногах, возвращались с вечеринки с трехлетним ребенком в коляске.

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Инцидент произошел прошлой ночью в центре Гдыни. Бдительный оператор системы городского видеонаблюдения заметил неладное около двух часов ночи: по тротуару шли двое взрослых с коляской, и было похоже, что оба сильно пьяны.

«Мужчина имел большие трудности с передвижением. Женщина сохраняла вертикальное положение благодаря коляске, которую она катила перед собой. В какой-то момент она оставила коляску, чтобы справить физиологическую нужду прямо на тротуаре», - рассказал пресс-секретарь гдыньской городской стражи Леонард Вавжиняк.

Оператор вызвал наряд полиции. Полицейские задержали пьяных родителей, которые оказались гражданами РФ. Тест показал 2,5 промилле в крови отца и более 1,5 промилле в крови матери. Горе-родители пояснили, что возвращались с вечеринки в гостиницу. Однако ночь им пришлось провести в участке, а ребенка отправили в детский социальный центр. Полиция направила дело в суд по семейным делам.

ЛЧ

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