В Ираке неизвестные убили оператора видеоагентства Ruptly

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11 января 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Маргариты Симоньян

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В Ираке неизвестные вооруженные люди убили оператора-стрингера Саафа Гали, снимавшего видеоматериалы о событиях, происходящих в регионе. СМИ: США планировали ликвидировать не только Касема Сулеймани

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», - сообщила в своем Телеграм-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Мы приносим соболезнования нашим коллегам. В Ираке сохраняется напряженная обстановка.