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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Ираке неизвестные убили оператора видеоагентства Ruptly

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм-канал Маргариты Симоньян

В Ираке неизвестные убили оператора видеоагентства Ruptly
Pixabay.com

В Ираке неизвестные вооруженные люди убили оператора-стрингера Саафа Гали, снимавшего видеоматериалы о событиях, происходящих в регионе.

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«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», - сообщила в своем Телеграм-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Мы приносим соболезнования нашим коллегам. В Ираке сохраняется напряженная обстановка.

ЛЧ

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