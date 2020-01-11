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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Продавец в магазине «отмутузила» вора и получила популярность, новую работу и билет на бой Макгрегора и Серроне

, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Продавец в магазине «отмутузила» вора и получила популярность, новую работу и билет на бой Макгрегора и Серроне
Фото: logincasino.com

24-летняя продавщица электроники Саммер Тапаса заметила покупателя, который вынес из магазина дорогую технику. Когда он пришел в очередной раз, она просто жестко остановила вора. «Это был мой первый инстинкт — остановить его, Я подумала, что он от меня никуда не денется, и что он больше не будет делать это снова», - рассказала девушка, которая оказалась совсем не робкого десятка.

К тому же раньше Саммер играла в регби и американский футбол, а потому ее «задержание» выглядело очень эффектно. Видео «боев без правил» в магазине посмотрели уже больше двух миллионов пользователей Сети.

Когда девушку уволили за неприемлемое поведение и нарушение политики компании, она не сильно расстроилась, ведь новую работу ей предложил сам президенту UFC Дане Уайту. Он выложил в Twitter видео инцидента и написал: «Это Саммер. Она помешала совершить кражу и была уволена за это. Полечу к ней в эти выходные и подарю билеты на бой Макгрегора и Серроне. Хочу, чтобы она работала на меня! Будь готова к лучшему уик-энду в своей жизни, Саммер».

И это не единственное предложение. Одна из команд Ассоциации женской футбольной лиги также пригласила боевую продавщицу к себе. «Капитан команды написала мне в Facebook, сказала, что видела видео, поинтересовалась, хочу ли я играть в футбольной лиге. Я ответила: «Да это безумие!» — рассказала Тапаса.

Теперь ей придется выбирать между американским футболом и работой в UFC, но, в любом случае, место в VIP-ложе на поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, который пройдет в Лас-Вегасе 18 января, точно останется за ней, пишет Logincasino.com.

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