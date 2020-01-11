Продавец в магазине «отмутузила» вора и получила популярность, новую работу и билет на бой Макгрегора и Серроне

//В мире 13+

11 января 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: logincasino.com

24-летняя продавщица электроники Саммер Тапаса заметила покупателя, который вынес из магазина дорогую технику. Когда он пришел в очередной раз, она просто жестко остановила вора. «Это был мой первый инстинкт — остановить его, Я подумала, что он от меня никуда не денется, и что он больше не будет делать это снова», - рассказала девушка, которая оказалась совсем не робкого десятка.

К тому же раньше Саммер играла в регби и американский футбол, а потому ее «задержание» выглядело очень эффектно. Видео «боев без правил» в магазине посмотрели уже больше двух миллионов пользователей Сети.

This is Summer. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer pic.twitter.com/8yF5FLrlnU — Dana White (@danawhite) January 10, 2020

Когда девушку уволили за неприемлемое поведение и нарушение политики компании, она не сильно расстроилась, ведь новую работу ей предложил сам президенту UFC Дане Уайту. Он выложил в Twitter видео инцидента и написал: «Это Саммер. Она помешала совершить кражу и была уволена за это. Полечу к ней в эти выходные и подарю билеты на бой Макгрегора и Серроне. Хочу, чтобы она работала на меня! Будь готова к лучшему уик-энду в своей жизни, Саммер».

И это не единственное предложение. Одна из команд Ассоциации женской футбольной лиги также пригласила боевую продавщицу к себе. «Капитан команды написала мне в Facebook, сказала, что видела видео, поинтересовалась, хочу ли я играть в футбольной лиге. Я ответила: «Да это безумие!» — рассказала Тапаса.

Теперь ей придется выбирать между американским футболом и работой в UFC, но, в любом случае, место в VIP-ложе на поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, который пройдет в Лас-Вегасе 18 января, точно останется за ней, пишет Logincasino.com.