Продавец в магазине «отмутузила» вора и получила популярность, новую работу и билет на бой Макгрегора и Серроне

24-летняя продавщица электроники Саммер Тапаса заметила покупателя, который вынес из магазина дорогую технику. Когда он пришел в очередной раз, она просто жестко остановила вора. «Это был мой первый инстинкт — остановить его, Я подумала, что он от меня никуда не денется, и что он больше не будет делать это снова», - рассказала девушка, которая оказалась совсем не робкого десятка.

К тому же раньше Саммер играла в регби и американский футбол, а потому ее «задержание» выглядело очень эффектно. Видео «боев без правил» в магазине посмотрели уже больше двух миллионов пользователей Сети.

This is Summer. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer pic.twitter.com/8yF5FLrlnU