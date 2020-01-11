В США предложили запретить мобильники лицам до 21 года

//В мире 13+

11 января 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Hill

Pixabay.com

Сенатор американского штата Вермонт Джон Роджерс выдвинул инициативу законодательно запретить иметь и использовать мобильные телефоны всем лицам до 21 года. "Яндекс" планирует запустить собственного оператора связи

«Интернет и социальные сети, доступ к которым осуществляется преимущественно через мобильные телефоны, используются для радикализации и вербовки террористов, фашистов и других экстремистов. Сотовые телефоны часто использовались массовыми стрелками более молодого возраста для исследования видеозаписей предыдущих массовых стрельб», - утверждает автор законопроекта.

Нарушителей предлагается наказывать тюремным заключением на срок до 12 месяцев и штрафом в размере 1000 долларов.

Сенатор Джон Роджерс также утверждает, что мобильный телефон опасней, чем пистолет, приводя в обоснование своей позиции многочисленные случаи гибели подростков – начиная с отвлечения внимания во время вождения и заканчивая травлей, доводящей до суицидов. В прессе подобных публикаций – масса.

Впрочем, Роджерс осознает, что этот законопроект вряд ли будет принят: «У меня нет иллюзий, что это пройдет. Я бы и сам, наверное, не голосовал за него. Но я внес этот законопроект, чтобы заострить внимание на проблеме».