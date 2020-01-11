Одесская журналистка раскрыла «безумную выгоду» конфликта в Донбассе для Украины

Война на территории Донбасса «безумно выгодна» для Украины. С соответствующим заявлением выступила Юлия Витязева, живущая в России одесская журналистка.
По словам Витязевой, вооруженный конфликт позволяет киевским руководителям заниматься «распилом сумасшедших денег» - оборонных статей государственного бюджета и финансовой помощи, поступающей от Запада. Как только боевые действия прекратятся, источник незаконных доходов иссякнет, констатировала журналистка в эфире одного из YouTube-каналов.
Ранее в субботу сообщалось, что обвиненный в трусости украинский военнослужащий, которого пленили в ДНР, обратился на видео к президенту страны Владимиру Зеленскому.