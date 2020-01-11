В Китае первый человек умер от нового типа вируса

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11 января 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Один человек, заболевший новым типом коронавируса в городе Ухань, скончался, еще 7 находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение горкомитета по вопросам здравоохранения. В Китае количество заболевших неизвестной пневмонией возросло до 44 человек

Согласно заявлению ведомства, на 00:00 11 января по местному времени (19:00 мск 10 января) установлен 41 случай заражения пневмонией, вызванной, по предварительному диагнозу, коронавирусом нового, неизученного типа.

Кроме того, в настоящее время 739 человек, из них 419 - медики, которые в разное время имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, симптомов заражения у них на данный момент не выявлено.

По одной из версий, источник данного заболевания находился на местном городском рынке морепродуктов. В Роспотребнадзоре ранее заявили, что геном нового короновируса был расшифрован, и ученые занимаются его анализом.