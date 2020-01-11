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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обвиненный в трусости пленный военный ВСУ обратился к Зеленскому на видео из ДНР

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Обвиненный в трусости пленный военный ВСУ обратился к Зеленскому на видео из ДНР
Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В интернете появилось видеообращение находящегося в плену у ополченцев ДНР украинского военного Василия Кулагина к президенту страны Владимиру Зеленскому. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенной республики.

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Обращаясь к главе государства, военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины опроверг распространенную соединением информацию о том, что он является трусом и предателем. Также Кулагин попросил Зеленского быстрее остановить войну в Донбассе, «так как она никому не нужна».

Ранее в субботу сообщалось, что украинский политик Анатолий Могилев раскрыл причину развязывания Киевом конфликта на востоке страны.

 

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