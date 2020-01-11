«Потеряла достоинство, гордость, заплатила за свободу». Экс-жена эмира Дубай почти 40 лет не видела дочь, ей запрещен въезд в ОАЭ

//В мире 13+

11 января 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

После побега от эмира Дубай его младшей жены Хайи, которая забрала с собой в Лондон двоих детей, на откровенное интервью решилась и другая его супруга - 64-летняя Ранда аль-Банна. Она развелась с шейхом Мохаммедом бен Рашид Аль-Мактумой в 1977 году. И с тех пор она безуспешно пытается увидеться с дочерью.

Женщина познакомилась с Мохаммедом, когда ей было 16. Девушку, которую только что выгнали из католической школы, где она училась, представили шейху, брату эмира Дубая, на вечеринке в Бейруте. Ему было 23 года. Между молодыми вспыхнуло чувство и вскоре они поженились. В 1977 году родилась их дочь Манал бинт Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.

Первое время супруги жили в Лондоне и редко посещала Дубай, чьи обычаи не были близки девушке. Да и муж в Европе вел себя совершенно иначе, чем на родине, не навязывая супруге бедуинские традиции – даже писал ей стихи. Однако после переезда в Дубай его как будто подменили. Для начала Ранде пришлось отказаться от своего имени, потому что звучало оно слишком по-европейски, и она стала Хайфой. А потом она и вовсе решилась на развод.

И вот тогда супруг повел себя как настоящий деспот, он запретил бывшей жене видеться с малышкой. «Это несправедливо, очень несправедливо. Все потому, что я приняла решение уйти и быть свободной. Мое наказание заключается в том, что я не могу ее видеть. Нашему ребенку сейчас сорок лет. Он не дает мне приблизиться к ней. Все, чего я хочу, это снова держать ее в своих объятиях. Я потеряла все — семью, дом, дочь... Потеряла достоинство и гордость. Я заплатила цену за свободу», — поделилась Ранда в интервью «The Sunday Times».

Женщина сдалась далеко не сразу. Она не раз предпринимала попытки встретиться с дочерью – сначала буквально вымаливая разрешение у бывшего мужа, потом тайком от него. Но ей так ни разу этого и не удалось - несчастная мать получила уведомление о пожизненном запрете посещать ОАЭ.

В 2000-м аль-Банна, когда Манал уже было 23, попыталась снова. Шейх дал ей адрес места, где проходило масштабное шоу, посетителями которого стали несколько тысяч человек. «Она внутри, попробуй опознать ее! Я хочу увидеть твой материнский инстинкт», — сказал Ранде бывший муж. Но это был всего лишь обман.

Затем мать собиралась тайно попасть на свадебное торжество дочери. Однако незадолго до этого на нее напали в Бейруте. Когда женщина очнулась в больнице, выяснилось, что у нее сломаны четыре позвонка. А рядом с ней сидел эмир Дубая, который клялся, что не причастен к этому нападению, но убитая горем мать уже не верит ему.