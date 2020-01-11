Ящики Boeing, сбитого Ираном, будут расшифровывать во Франции

Черный ящик пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании, сбитого Ираном 8 января, будут расшифровывать во Франции. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек - граждане разных стран.
Руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Исламской республики Хасан Резайефар рассказал, что представили организации захотели принять участие в расследовании крушения самолета. США, как страна-производитель Boeing, примет участие в расследовании.
Иран предлагал Канаде, Франции и США прислать свое оборудование для расшифровки черных ящиков, но те отказались. Тогда иранские власти попросили Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить бортовой самописец в "непредвзятую лабораторию", передает агентство IRNA. Все пять стран выбрали Францию. Такое решение было принято до того, как Иран признал вину за сбитый украинский самолет.