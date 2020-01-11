Ящики Boeing, сбитого Ираном, будут расшифровывать во Франции

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11 января 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Rouzbeh Fouladi, globallookpress.com

Черный ящик пассажирского самолета Boeing 737 украинской авиакомпании, сбитого Ираном 8 января, будут расшифровывать во Франции. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек - граждане разных стран.

Верховный лидер Ирана приказал обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета

Руководитель отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Исламской республики Хасан Резайефар рассказал, что представили организации захотели принять участие в расследовании крушения самолета. США, как страна-производитель Boeing, примет участие в расследовании.

Иран предлагал Канаде, Франции и США прислать свое оборудование для расшифровки черных ящиков, но те отказались. Тогда иранские власти попросили Украину, Швецию, Великобританию, Канаду и США отправить бортовой самописец в "непредвзятую лабораторию", передает агентство IRNA. Все пять стран выбрали Францию. Такое решение было принято до того, как Иран признал вину за сбитый украинский самолет.