КСИР взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет

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11 января 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Командующий военно-космическими силами КСИР заявил, что Корпус стражей исламской революции берет на себя полную ответственность за авиакатастрофу украинского самолета.

Верховный лидер Ирана приказал обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета

Известно, что причиной крушения пассажирского лайнера стало попадание в него двух иранских ракет. В генеральном штабе вооружённых сил страны сообщили, что подбили воздушное судно из-за «человеческой ошибки». В ведомстве отметили, что самолет пролетал над одним из важных военных объектов КСИР, где его приняли за «вражескую цель».

В тот момент времени страна находилась в «боевой готовности» из-за возможных ответных атак США после обстрела американских баз в Ираке.