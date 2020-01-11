КСИР взял на себя всю ответственность за сбитый украинский самолет

Командующий военно-космическими силами КСИР заявил, что Корпус стражей исламской революции берет на себя полную ответственность за авиакатастрофу украинского самолета.
Известно, что причиной крушения пассажирского лайнера стало попадание в него двух иранских ракет. В генеральном штабе вооружённых сил страны сообщили, что подбили воздушное судно из-за «человеческой ошибки». В ведомстве отметили, что самолет пролетал над одним из важных военных объектов КСИР, где его приняли за «вражескую цель».
В тот момент времени страна находилась в «боевой готовности» из-за возможных ответных атак США после обстрела американских баз в Ираке.