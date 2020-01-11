Украинский политик раскрыл цель развязывания Киевом войны против ДНР и ЛНР

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11 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Анатолий Могилев, украинский политический деятель, рассказал, зачем киевское руководство развязало боевые действия против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года.

По словам Могилева, процитированного интернет-ресурсом «ПолитНавигатор», на начальном периоде развития кризиса в Донбассе представители правоохранительных органов Украины предлагали властям страны мирные способы урегулирования ситуации. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк эти предложения отверг. Руководство в Киеве приняло решение о проведении силовой операции, так как ему были не нужны оппозиционно настроенные избиратели Донецка и Луганска, отметил Анатолий Могилев.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали число массовых небоевых потерь армии страны во время конфликта с ополченцами ДНР и ЛНР.