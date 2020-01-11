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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Странное природное явление засняли на Фарерских островах

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Странное природное явление засняли на Фарерских островах
Фото: Фарерские острова, pixabay.com

В Сети появилось видео необычного водного явления, которое заметили у скалы Бейнисворд на острове Судурой Фарерского архипелага. Очевидцу удалось заснять тонкую струю водного вихря, которая вызвала активное обсуждение в Twitter.

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На кадрах видно, как вода из Атлантического океана собирается в тонкий вихрь, который начинает «кружиться» вокруг скал. При этом некоторые подписчики были уверены, что это струя воды направляется вверх по камням.

Автор ролика Сэми Якобсен пояснил, что Бейнисворд является самым высоким утесом на острове Судурой. Его высота составляет около 500 метров. Удивительное природное явление можно было наблюдать 6 января.

 

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