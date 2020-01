Странное природное явление засняли на Фарерских островах

В Сети появилось видео необычного водного явления, которое заметили у скалы Бейнисворд на острове Судурой Фарерского архипелага. Очевидцу удалось заснять тонкую струю водного вихря, которая вызвала активное обсуждение в Twitter.

На кадрах видно, как вода из Атлантического океана собирается в тонкий вихрь, который начинает «кружиться» вокруг скал. При этом некоторые подписчики были уверены, что это струя воды направляется вверх по камням.

Автор ролика Сэми Якобсен пояснил, что Бейнисворд является самым высоким утесом на острове Судурой. Его высота составляет около 500 метров. Удивительное природное явление можно было наблюдать 6 января.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt