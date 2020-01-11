СМИ: США планировали ликвидировать не только Касема Сулеймани

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11 января 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В американских СМИ появилась информация о том, что 3 января американские военные планировали ликвидировать двух военачальников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – Касема Сулеймани в Иране и Абдулу Резу Шахлаи в Йемене.

США и Иран вели тайные переговоры после убийства генерала Сулеймани

Источники издания Washington Post рассказали, что американские официальные лица даже приготовили информационное сообщение о двух проведённых в отношении военачальников КСИР атаках, однако по каким-то причинам ликвидация Абдулы Резу Шахлаи не состоялась.

Позже президент США Дональд Трамп рассказал, что Иран планировал масштабные атаки на американские посольства. Организатором этих атак, по словам американского лидера, был иранский генерал Касем Сулеймани.