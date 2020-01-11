Верховный лидер Ирана приказал обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета

//В мире 13+

11 января 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: IRIB

фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за «человеческой ошибки» иранскими ракетами.

Зеленский прокомментировал признание Ирана

«Как только верховного лидера проинформировали о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос», - говорится в сообщении государственных телеканалов.

Источник отметил, что Хаменеи лично проследит, чтобы результаты расследования и причины происшествия были обнародованы «честно и транспарентно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, извинений и выплаты компенсации, а также полного и открытого расследования.