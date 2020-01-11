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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Дональд Трамп: «Мы должны быть в состоянии торговать с Россией»

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп: «Мы должны быть в состоянии торговать с Россией»
Фото: соцсети

Президент США Дональд Трамп считает необходимым продолжать диалог и наладить торговые отношения с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Трамп:

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Трамп, в частности, отметил, что после того, как в США завершилось расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, его предвыборному штабу больше нечего что-то предъявить. Американский лидер также заявил, что «охота на ведьм» закончилась, на расследование было потрачено 45 млн долларов, но никаких доказательств нет.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Считаю, мы можем поладить с Россией после того, как охота на ведьм закончилась», – сказал Трамп в интервью.

Ранее Трамп заявлял о необходимости выстраивать с Россией конструктивные и продуктивные отношения. А во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым говорил о том, что хотел бы в разы увеличить товарооборот между странами.

ДВа

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