Новым султаном Омана станет министр культуры и национального наследия страны

Хайсам бен Тарек Аль Саид, ранее занимавший пост министра культуры и национального наследия страны, станет новым правителем Омана и сменит в должности умершего Кабуса бен Саид Аль Саида.
Информацию о том, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принёс присягу в Совете Омана распространили государственная телекомпания Омана и газета «Аль-Ватан Оман».
Умерший 11 января Кабус бен Саид Аль Саид не имел детей и публично не назначил преемника. В таких случаях, как правило, следующим султаном становится представитель правящей семьи.
В Омане обьъявлен 40-дневный траур.