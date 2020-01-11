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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Новым султаном Омана станет министр культуры и национального наследия страны

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

Новым султаном Омана станет министр культуры и национального наследия страны
Оман. Фото: Pixabay

Хайсам бен Тарек Аль Саид, ранее занимавший пост министра культуры и национального наследия страны, станет новым правителем Омана и сменит в должности умершего Кабуса бен Саид Аль Саида.

Правивший 50 лет Оманом султан умер, не оставив наследника

Правивший 50 лет Оманом султан умер, не оставив наследника

Информацию о том, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принёс присягу в Совете Омана распространили государственная телекомпания Омана и газета «Аль-Ватан Оман».

Умерший 11 января Кабус бен Саид Аль Саид не имел детей и публично не назначил преемника. В таких случаях, как правило, следующим султаном становится представитель правящей семьи.

В Омане обьъявлен 40-дневный траур.

ДВа

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