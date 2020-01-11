Зеленский прокомментировал признание Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Ирана о том, что они сбили украинский пассажирский самолет в среду, 8 января. Глава государства отметил, что ждет полного признания вины и извинений, а также наказания виновных и выплату компенсации.
«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину... Но настаиваем на полном признании вины … Мы ожидаем … привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений», - пояснил Зеленский в Facebook.
При этом украинский лидер надеется на полное и открытое расследование со стороны Ирана.