Зеленский прокомментировал признание Ирана

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11 января 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny /globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Ирана о том, что они сбили украинский пассажирский самолет в среду, 8 января. Глава государства отметил, что ждет полного признания вины и извинений, а также наказания виновных и выплату компенсации.

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«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину... Но настаиваем на полном признании вины … Мы ожидаем … привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений», - пояснил Зеленский в Facebook.

При этом украинский лидер надеется на полное и открытое расследование со стороны Ирана.