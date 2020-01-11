Правивший 50 лет Оманом султан умер, не оставив наследника

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11 января 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Правивший в султанате Оман 50 лет султан Кабус бен Саид скончался с пятницу вечером, 10 января. Ему было 79 лет. Монарх не оставил наследников. Теперь решение о том, кто станет новым султаном Омана, будет принято в течение трех дней членами его семьи.

Если семья монарха не договорится, то окончательное слово останется за Государственным советом, в который войдут армейские руководители, главы парламента и Верховного суда.

В течение нескольких лет султан Омана Кабус бен Саид тяжело болел и проходил лечение от рака в Бельгии. Кабус Бен Саид пришел к власти в результате переворота в июле 1970, свергнув своего отца Саида Бен Таймура. По инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман. За годы правления бен Кабуса в Омане были проведены масштабные реформы.