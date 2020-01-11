Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Правивший 50 лет Оманом султан умер, не оставив наследника

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

Правивший 50 лет Оманом султан умер, не оставив наследника
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Правивший в султанате Оман 50 лет султан Кабус бен Саид скончался с пятницу вечером, 10 января. Ему было 79 лет. Монарх не оставил наследников. Теперь решение о том, кто станет новым султаном Омана, будет принято в течение трех дней членами его семьи.

Если семья монарха не договорится, то окончательное слово останется за Государственным советом, в который войдут армейские руководители, главы парламента и Верховного суда.

В течение нескольких лет султан Омана Кабус бен Саид тяжело болел и проходил лечение от рака в Бельгии.  Кабус Бен Саид пришел к власти в результате переворота в июле 1970, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.  По инициативе Кабуса султанат Маскат был переименован в султанат Оман. За годы правления бен Кабуса в Омане были проведены масштабные реформы.

ИЧ

//картина дня

В мире

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut).

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…