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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине заявили, что у России "нет надводного флота"

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

На Украине заявили, что у России
Фото: pixabay.com

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Романюк отметил, что Черноморский флот пребывает в «плачевном состоянии». По его словам, говорить о том, что он представляет какую-то угрозу в регионе - «гипербола». Он считает, что флот Турции и Румынии по боеспособности превосходит Черноморский флот.

«Единственное, что у них [России] есть – это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире», – пояснил эксперт.

Напомним, что Черноморский флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ на Черном море и является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны.

БА

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Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

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