На Украине заявили, что у России

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11 января 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета страны Юрий Романюк заявил, что у России «нет надводного флота».

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Романюк отметил, что Черноморский флот пребывает в «плачевном состоянии». По его словам, говорить о том, что он представляет какую-то угрозу в регионе - «гипербола». Он считает, что флот Турции и Румынии по боеспособности превосходит Черноморский флот.

«Единственное, что у них [России] есть – это флот атомных подводных лодок, который действительно представляет реальную глобальную и стратегическую угрозу в мире», – пояснил эксперт.

Напомним, что Черноморский флот является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ на Черном море и является средством обеспечения военной безопасности России на юге страны.