Президент Ирана пообещал наказать виновных в катастрофе украинского лайнера

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11 января 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Хасан Роухани, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Ирана Хасан Роухани назвал авиакатастрофу под Тегераном украинского самолёта «великой трагедией» и «непростительной ошибкой». Он написал в Twitter, что власти продолжат расследование происшествия и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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Иранское агентство ISNA распространило заявление Роухани, в котором говорится, что самолёт «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». Причину трагедии иранские военные объясняют тем, что пассажирский «Боинг» оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов элитных частей Вооружённых сил Ирана, которые были приведены в полную боевую готовность после обострения двусторонних отношений с США.

Президент Ирана выразил глубокое сожаление по поводу этой катастрофической ошибки и глубочайшее сочувствие семьям погибших.