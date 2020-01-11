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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Президент Ирана пообещал наказать виновных в катастрофе украинского лайнера

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Ирана пообещал наказать виновных в катастрофе украинского лайнера
Хасан Роухани, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Ирана Хасан Роухани назвал авиакатастрофу под Тегераном  украинского самолёта «великой трагедией» и «непростительной ошибкой». Он написал в Twitter, что власти продолжат расследование происшествия и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В генштабе ВС Ирана объяснили, почему сбили украинский самолет

В генштабе ВС Ирана объяснили, почему сбили украинский самолет

Иранское агентство ISNA распространило заявление Роухани, в котором говорится, что самолёт «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». Причину трагедии иранские военные объясняют тем, что пассажирский «Боинг» оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов элитных частей Вооружённых сил Ирана, которые были приведены в полную боевую готовность после обострения двусторонних отношений с США.

Президент Ирана выразил глубокое сожаление по поводу этой катастрофической ошибки и глубочайшее сочувствие семьям погибших.

ДВа

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