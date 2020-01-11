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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Италии белорус избил до полусмерти украинца во время обсуждения Сталина

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Италии белорус избил до полусмерти украинца во время обсуждения Сталина
Фото: pixabay.com

Стало известно о конфликте, который произошел в Италии между белорусским и украинским дальнобойщиками. Отмечается, что причиной ссоры стало обсуждение политической ситуации в обеих странах и спор об Иосифе Сталине.

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Инцидент произошел 5 января на стоянке в Сордьо. По словам очевидцев, мужчины горячо спорили и громко выкрикивали фамилию Сталина. 59-летний гражданин Белоруссии в ходе разговора набросился на 49-летнего украинца. Мужчина ударил оппонента железным прутом по голове, уточнили в полиции.

В результате потасовки белоруса отправили в больницу в тяжелом состоянии, ему диагностировали серьёзную травму головы.

Второго дальнобойщика задержала миланская полиция. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

БА

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