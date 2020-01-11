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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В генштабе ВС Ирана объяснили, почему сбили украинский самолет

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В генштабе ВС Ирана объяснили, почему сбили украинский самолет
фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

В генеральном штабе вооруженных сил Ирана более подробно рассказали о ситуации, которая произошла с украинским пассажирским самолетом Boeing 737. В ведомстве разъяснили, почему случайно сбили лайнер.

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"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране … вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность», - говорится в заявлении генштаба.

Уточняется, что самолет, вылетавший из аэропорта Тегерана, сделал разворот и приблизился к одному из «важных» военных объектов Ирана, где его приняли за «вражескую цель».

Ранее сообщалось, что к авиакатастрофе привела «человеческая ошибка». В генштабе отметили, что сбили самолет, потому что он пролетал недалеко от военного объекта Корпуса стражей исламской революции.

БА

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