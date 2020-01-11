МИД Украины рассказал о последней связи пилотов украинского самолета с иранскими диспетчерами

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11 января 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что в распоряжении Киева есть последний разговор пилотов разбившегося самолета Boeing 737 с диспетчерами аэропорта в Тегеране. По его словам, полет проходил в штатном режиме.

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«Мы получили полный доступ к переговорам не только на черных ящиках, которые сохраняются в самолете, но и к полной записи диспетчеров иранской вышки управления с нашими пилотами. До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Пристайко подтвердил информацию о том, что перед крушением лайнер изменил курс полета. Дипломат считает, что ещё рано говорить об истинной причине данных действий. При этом, по предварительным данным, это произошло, после того, как самолет начал падать.

Глава МИД отметил, что будет настаивать на международном расследовании и на том, чтобы черные ящики расшифровали на Украине.