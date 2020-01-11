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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем
MOD Russia, globallookpress.com

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut). Видео размещено на странице в Twitter Пятого флота ВМС США.

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В сообщении к видео говорится, что экипаж эсминца "Фаррагут" предупреждал российский корабль по всем действующим международным правилам.  По словам представителя Минобороны США, "Фаррагут" дал принятый сигнал пять раз и потребовал российское судно, которое якобы приблизилось к эсминцу на расстоянии 60 метров, изменить курс.
Но корабль, проигнорировав предупреждение, изменил курс в последний момент.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявление представителей 5-го флота ВМС США. Оно не соответствует действительности. По данным российского оборонного ведомства, американский военный корабль грубо нарушил международные нормы безопасности мореплавания, совершив маневр на пересечение курса российского военного корабля.

Экипаж российского судна действовал профессионально.

ИЧ

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В мире

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut).

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