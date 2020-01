Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut). Видео размещено на странице в Twitter Пятого флота ВМС США.

Войны не будет: США ужесточили санкции в отношении Ирана

В сообщении к видео говорится, что экипаж эсминца "Фаррагут" предупреждал российский корабль по всем действующим международным правилам. По словам представителя Минобороны США, "Фаррагут" дал принятый сигнал пять раз и потребовал российское судно, которое якобы приблизилось к эсминцу на расстоянии 60 метров, изменить курс.

Но корабль, проигнорировав предупреждение, изменил курс в последний момент.

В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявление представителей 5-го флота ВМС США. Оно не соответствует действительности. По данным российского оборонного ведомства, американский военный корабль грубо нарушил международные нормы безопасности мореплавания, совершив маневр на пересечение курса российского военного корабля.

Экипаж российского судна действовал профессионально.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3