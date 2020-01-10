Верховный суд Абхазии признал итоги выборов президента незаконными

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10 января 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спутник-Абхазия

Кремлевский Пул / Global Look Press

Результаты второго тура выборов президента Абхазии признаны незаконными. Суд принял решение назначить повторные выборы в соответствии с законодательством республики. В попытке госпереворота участвовали граждане Украины, заявили в Сухуми

Оппозиция ликует: решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура прошедших в сентябре 2019 года выборов президента Абхазии, отменено. Решение Верховного суда встретили аплодисментами.

Повторные выборы президента Абхазии будут назначены в соответствии с требованиями республиканского законодательства и в установленные Конституцией Абхазии сроки.