В Мексике шестиклассник устроил стрельбу в школе

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10 января 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Ученик шестого класса устроил стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила газета "Milenio". Пенсионер выстрелил в сотрудника коммунальной службы из-за несоблюдения своих обязанностей

"Два человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в колледже Сервантеса в Торреоне", - сообщил губернатор штата Коауила Мигель Анхегь Рикельме в эфире местного телеканала Milenio TV.

В списке пострадавших, который опубликовало издание, значится один взрослый и пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет. Информацию о погибших и пострадавших подтвердил мэр города Хорхе Зерменьо Инфанте.

Шестиклассник пришел в школу с двумя видами оружия. Он попросил разрешения выйти, а когда учитель решил проверить, где ребенок, ученик выстрелил в педагога. После этого 11-летний мальчик покончил с собой.