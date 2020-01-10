Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Мексике шестиклассник устроил стрельбу в школе

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Мексике шестиклассник устроил стрельбу в школе
фото: pixabay.com

Ученик шестого класса устроил стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Он убил учительницу и покончил с собой. Об этом сообщила газета "Milenio". 

Пенсионер выстрелил в сотрудника коммунальной службы из-за несоблюдения своих обязанностей

Пенсионер выстрелил в сотрудника коммунальной службы из-за несоблюдения своих обязанностей

"Два человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в колледже Сервантеса в Торреоне", - сообщил губернатор штата Коауила Мигель Анхегь Рикельме в эфире местного телеканала Milenio TV.

В списке пострадавших, который опубликовало издание, значится один взрослый и пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет. Информацию о погибших и пострадавших подтвердил мэр города Хорхе Зерменьо Инфанте.

Шестиклассник пришел в школу с двумя видами оружия. Он попросил разрешения выйти, а когда учитель решил проверить, где ребенок, ученик выстрелил в педагога. После этого 11-летний мальчик покончил с собой.

АС

//картина дня

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…

//новости ан

В Кургане инвалидам по зрению раздали просроченные продукты - так их поздравили с Новым годом. Набор получили те, кто состоит в Обществе слепых, и об истекшем сроке…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В реабилитационном центр в Копейске Челябинской области рассказали о двадцатилетней девушке-инвалиде, вес которой составляет менее 19 кг. Она попала в медучреждение…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: землетрясение на Камчатке, ограбление…

//новости ан